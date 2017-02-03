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Столичные власти планируют полностью обновить подвижной состав на Борщаговской линии скоростного трамвая до конца 2017 года. Об этом заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко во время презентации полученных трамваев PESA и «Электрон», которые курсируют на маршрутах скоростного трамвая.

«На Борщаговской линии скоростного трамвая, где мы сейчас находимся, уже курсируют 10 трамваев производства польской компании PESA и два – «Электрон» львовского производства. Третий сейчас проходит технические испытания. До конца года мы планируем запустить на этой линии только новые трамваи. Это – важный шаг, чтобы Киев стал современным городом, и киевляне могли удобно передвигаться по столице», - сказал мэр.

Кличко отметил, что все транспортные средства, которые приобрел Киев, – сверхбольшой вместимости и соответствуют всем европейским стандартам. Вагоны выполнены как единое пространство с низким полом, оборудованы рампой для доступа пассажира в кресле-коляске, внешними и внутренними видеокамерами и системами обогрева и кондиционирования пассажирского салона и кабины водителя.

Городской голова также проехал на новом трамвае и пообщался с пассажирами.

В комментарии журналистам Кличко отметил, что столичная власть ведет переговоры о совместном производстве новейших трамваев в Киеве. 
ForUm

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