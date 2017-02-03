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В Авдеевке питьевая вода поступает в жилые помещения граждан два раза в сутки.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ситуации в г. Авдеевка, сообщает его пресс-служба.

«Круглосуточное водоснабжение отсутствует, но по графику - два раза в сутки питьевая вода поступает в жилые помещения. Организовано раздачу бутилированной воды, подвоз технической и питьевой воды в кварталы города», - отметил вице-премьер-министр.

Также, по его словам, сейчас в Авдеевке осуществляются восстановительные работы индивидуальных и двух многоэтажных домов, разрушенных накануне в результате обстрелов.

«На протяжении 29-31 температура теплоносителя в Авдеевке постепенно была поднята с 30 до 60 градусов. Сейчас внутри зданий поддерживается температура 12-15 градусов, в некоторых домах до 18», - рассказал он.

Зубко сообщил, что сейчас идут подготовительные работы по восстановлению энергоснабжения.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

1 и 2 февраля ремонтники пытались возобновить электроснабжение, однако из-за обстрелов это им не удалось.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сегодня российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня с 7:00 до 18:00 в районе порыва ЛЭП в Авдеевке.

 
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