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Сегодня ночью на улице Профсоюзной в Днепровском районе столицы в ресторане прогремел взрыв, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Около 3 часов в полицию поступила информация о взрыве в ресторане. По указанному адресу немедленно выехали наряды районной полиции и представители профильных служб. С места происшествия изъяли деформированные остатки металлических предметов, похожих на осколки гранаты, предварительно - «РГД-5». Изъятое направлено на экспертизу для окончательного установления типа взрывного предмета», – говорится в сообщении.

По словам сотрудницы заведения, после закрытия ресторана она начала убирать помещения. Около трех часов ночи женщина услышала звук разбитого стекла, а через несколько секунд раздался взрыв. К счастью, никто не пострадал. В результате взрыва частично повреждены стены и мебель ресторана.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления столичной полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, в рамках которого выясняются все детали и обстоятельства произошедшего. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленников, причастных к этому уголовного преступления.
ForUm

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