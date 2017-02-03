Президент Петр Порошенко подписал указ № 23/2017 «О награждении государственными наградами», которым за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга награждены 94 военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

34 военных награждены посмертно.

Так, орденом Богдана Хмельницкого I степени награжден командир разведывательного взвода 24 отдельного штурмового батальона ВСУ, младший лейтенант Юрий Гуртяк (посмертно).

Он участвовал в Революции достоинства на Майдане. После этого вместе с патриотами Северодонецка, Счастья, Старобельска, Металлиста, Новоайдар организовали самооборону Луганской области. Входил в состав батальона «Айдар». За короткий период получил военную специальность стрелка, гранатометчика, корректировщика и наводчика БМП-1.

11 июля 2016 года совместная группа в составе 2 военнослужащих инженерно-саперного взвода и 5 разведчиков под руководством Гуртяка вышла для минирования возможных путей прохода вражеских диверсионно-разведывательных групп. Гуртяк вместе с сапером Ярославом Комаровым находился в передовом дозоре впереди основной группы. Во время продвижения по местности группа попала в засаду вражеской ДРГ.

При отходе группы сапер Комаров подорвался на мине и погиб на месте. Гуртяк, услышав характерный щелчок срабатывания механизма мины, предупредил основную группу прикрытия о срабатывании, но сам не успел залечь. Он получил многочисленные тяжелые осколочные ранения. Несмотря на тяжелое ранение, самостоятельно вытащил тело погибшего собрата в безопасное место и от полученных ранений погиб. Своим поступком младший лейтенант сохранил жизнь личному составу основной группы.

В Северодонецке – родном городе Гуртяка, в Восточноукраинском национальном университете им. В.Даля открыта мемориальная доска в его честь.

Среди награжденных орденом «За мужество» III степени оператор противотанкового отделения взвода огневой поддержки десантно-штурмовой роты 501 отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ, старший матрос Александр Бойко (посмертно).

9 ноября 2016 года во время выполнения боевого задания на передовом наблюдательном посту взводного опорного пункта в районе села Чермалик попал под минометный и пулеметный огонь врага и получил несовместимые с жизнью огнестрельные осколочные проникающие ранения.

Орденом «За мужество» II степени награжден снайпер отделения мотострелкового взвода механизированной роты батальонно-тактической группы 93 отдельной гвардейской механизированной бригады ВСУ, старший солдат Олег Посохов.

21 июля 2014 года во время боев за Пески получил огнестрельное ранение в грудь, а после выздоровления вернулся в подразделение и активно участвовал в боевых действиях по удержанию Донецкого аэропорта.

4 сентября 2014 года старший солдат Посохов участвовал в захвате в плен 6-х боевиков с командирами подразделения «Кальмиус» и задержании автомобиля «Урал» с артиллерийскими боеприпасами. 5 сентября 2014 года уничтожил гранатометный расчет противника. В бою получил огнестрельное ранение в лицо (ожог лица и много мелких осколочных ранений головы). Отказался от эвакуации. Во время боя уничтожил пулеметный расчет и снайпера противника, получил еще одно осколочное ранение головы и потерял зрение на один глаз, после чего был эвакуирован. После выздоровления Посохов вновь присоединился к выполнению задач в составе подразделения.

Медалью «Защитнику Отечества» награжден старший стрелок 25 отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск ВСУ, младший сержант Артем Белецкий.

С 20 октября 2016 года в составе штатного подразделения выполнял боевую задачу в районе поселка Зайцево Донецкой области. 27 октября во время боя в результате попадания гранаты в огневую позицию получил осколочное ранение правой руки, но после получения первой медицинской помощи продолжил выполнять боевую задачу до конца боя.