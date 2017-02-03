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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему нелегального производства и реализации контрафактных ликероводочных изделий в Васильковском и Покровском районах Днепропетровской области.

По данным пресс-центра СБУ, за сутки трое дельцов изготавливали из спирта неустановленного происхождения более пять тысяч бутылок «продукции».

«Затем водку с поддельными марками акцизного сбора направляли в район проведения АТО и реализовали в торговых сетях востока Украины», - установили в СБУ.

Лабораторный анализ образцов алкоголя показал содержание опасных веществ, идентичных обнаруженным патогенам в спиртовых смесях, употребление которых привело к массовым летальным исходам и отравлениям осенью 2016 года в различных регионах страны.

Во время обысков по местам незаконного изготовления и хранения контрафакта правоохранители изъяли более 12 тыс. литров алкогольной продукции с фальсифицированными акцизными марками, оборудование для ее розлива, более 170 тыс. гривен наличности, печати, электронные носители информации и документацию о проведении торговых операций. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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