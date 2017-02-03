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В районе Авдеевки существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы. Об этом заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге. 

«Сейчас ставки еще повысились, существует угроза потенциальной гуманитарной и экологической катастрофы», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам Хуга, объекты инфраструктуры, водо-, электро - и газоснабжения должны функционировать независимо от того, где проходит условная линия разграничения, которая разделяет объединенные социальные и экономические сети. 

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

1 и 2 февраля ремонтники пытались возобновить электроснабжение, однако из-за обстрелов это им не удалось.

Как сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сегодня российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня с 7:00 до 18:00 в районе порыва ЛЭП в Авдеевке.
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