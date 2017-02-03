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В Алматы (Казахстан) завершились соревнования по биатлону в рамках пятого соревновательного дня зимней Универсиады, где в гонке преследования на 10 км у женщин золото завоевала Надежда Белкина. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт соревнований. 

Украинка стартовала с 6-го места по итогам спринтерской гонки, чисто отстреляла на двух огневых рубежах в положении лежа, а затем в стойке дважды промахнулась на третьем огневом рубеже и один раз – на четвертом. Тем не менее, спортсменка более чем на 20 секунд опередила ближайшую преследовательницу – 32 минуты 39,6 секунды.

2-е место заняла Ольга Шестерикова из России, стартовавшая 10-й – 21,1 секунды отставания (2 промаха), 3-е – еще одна россиянка Лариса Куклина, стартовавшая 5-й – 28,7 (4), опередившая в борьбе за бронзу на 19,5 секунды украинку Яну Бондарь, которая стартовала второй по итогам спринта.

Победительница спринта Галина Вишневская из Казахстана после пяти промахов на втором огневом рубеже прекратила гонку.

Таким образом, на счету сборной Украины 6 наград – 1 золото, 2 серебра и 3 бронзы и 10-е место в общекомандном зачете.

Напомним, Универсиада в Алматы проходит с 29 января по 8 февраля.

 
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