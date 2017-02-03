Сегодня, 3 февраля, около 6:00 на автодороге Житомир-Могилев-Подольский в районе села Степанки Мурованокуриловецкого района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов «Сетра» и «МАН», микроавтобуса «Мерседес Спринтер» и легковушки «Форд Коннект». В результате аварии погиб 32-летний водитель автобуса и получили травмы два человека, которые находились в легковушке, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, два автобуса сообщением «Москва-Унгены» и «Москва-Сороки» двигались в направлении Могилев-Подольского. Между ними ехал автомобиль «Форд Коннект».

По предварительной информации, на участке трассы Житомир-Могилев-Подольский близ села Степанки водитель автобуса «Cетра», не справился с управлением из-за гололеда и въехал в багажное отделение легковушки. В результате удара «Форд Коннект» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринтер» и автобусом «МАН».

В свою очередь автобус «Сетра» слетел с трассы и въехал в дерево. От полученных травм на месте происшествия погиб 32-летний водитель автобуса, гражданин Молдовы.

Никто из пассажиров автобусов не пострадал. В одном из них находилось семь человек, в другом - десять. Все граждане Молдовы.

С незначительными травмами были госпитализированы также двое граждан, которые находились в легковушке «Форд Коннект».

Полиция проводит первоочередные следственные действия на месте аварии. Устанавливаются обстоятельства, опрашиваются очевидцы ДТП.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.