также в разделеМир
У Трампа опровергли смягчение санкций против ФСБ РФ 43
Правительство Британии опубликовало план Brexit 45
Россия не уведомила Беларусь о введении погранзоны 47
США смягчили санкции против ФСБ России 202
СМИ: Трамп пригрозил отправить в Мексику войска 81
Европарламент одобрил безвиз для Грузии 75
США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт 117
В Румынии сотни тысяч человек вышли на антикоррупционные акции протеста 24
Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону 226
Ле Пен не вернула €300 тысяч Европарламенту 59
Израиль одобрил строительство 3 тысяч домов на Западном берегу 46
Сан-Франциско подал в суд на Трампа 85
Экспертиза подтвердила: Валенса был спецагентом 179
Трамп уволил и.о. генпрокурора за отказ защищать миграционный указ 68
Польша опубликовала списки надзиретелей Освенцима 128
Грузия не собирается восстанавливать дипотношения с Россией 85
Петиция против визита Трампа в Британию собрала миллион подписей 80
СМИ: Асад госпитализирован с инсультом 348

Беларусь не настолько зависит от российской нефти, как в этом уверены в Москве, и может обойтись без нефтепоставок из России.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Зачем хвататься за  живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что хоть и будет трудно, но «свобода и независимость не оценивается никакими величинами».

«Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не  понимают», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что Беларусь может закупать достаточное количество нефти в других странах, например в Венесуэле.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги
Ботинки зимние