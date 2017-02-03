Беларусь не настолько зависит от российской нефти, как в этом уверены в Москве, и может обойтись без нефтепоставок из России.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что хоть и будет трудно, но «свобода и независимость не оценивается никакими величинами».

«Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что Беларусь может закупать достаточное количество нефти в других странах, например в Венесуэле.