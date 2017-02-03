Президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Долгова Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии.
Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.
Накануне Кабмин уволил Долгова с должности замминистра обороны по вопросам европейской интеграции. Согласно распоряжению №51 от 1 февраля, он уволен по собственному желанию.
59-летний Долгов занимал должность замминистра обороны с 14 мая 2015 года.
Ранее он был главой Миссии Украины при НАТО и послом Украины в Бельгии.
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