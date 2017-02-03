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В оккупированном Донецке местные жители пытались прекратить обстрел незаконными вооруженными формированиями Авдеевки из артиллерии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«По имеющейся информации, гражданские жители Донецка попытались прекратить «работу» артиллерии, которая била по Авдеевке», – отметил он.

По словам Туки, эти местные жители были названы «предателями» и разогнаны выстрелами в воздух.

Напомним, независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat определила точные места в оккупированном Донецке, откуда незаконные вооруженные формирования самопровозглашенной «ДНР» стреляли из «Градов» по Авдеевке 31 января.

 
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