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На Закарпатье пиротехники готовятся подрывать ледовые заторы, сообщил глава облгосадминистрации Геннадий Москаль

По состоянию на 11:00 пятницы, 3 февраля, самая напряженная ситуация с ледоходом сложилась в долине Белой Тисы в Раховском районе.

«В селах Выдричка, Розтоки и Богдан образовались несколько ледовых заторов с огромным количеством глыб. Заторы увеличиваются и угрожают выходом реки из берегов и подтоплением жилых домов. Вблизи Деловое на Тисе ледовый затор достиг двух километров в длину», – сообщил Москаль.

По его словам, спасатели уже направили в Раховский район бригады пиротехников для подрыва заторов и освобождения русел рек.

«С самого утра пиротехники работают в Тячевском, Иршавском и Свалявском районах, где из-за ледовых заторов также возникла угроза выхода рек из берегов», - проинформировал глава ОГА.

По словам Москаля, в Мукачевском районе ситуацию с переливом реки Визныца в селах Кольчино и Клиновец удалось взять под контроль.

«С помощью гусеничной техники воду вернули в русло, проезд автомобилей по местным дорогам восстановлен», – проинформировал он.

Напомним, по данным ГосЧС, в Закарпатской области в результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках, выпадения дождя, поднятия уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление 87 домохозяйств в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах.
ForUm

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