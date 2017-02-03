также в разделеПроисшествия
С 29 января в районе Авдеевки погибли 10 бойцов АТО, 66 – ранены 13
На Закарпатье – наводнение: «плавают дома», жителей эвакуируют 216
Раненый в Авдеевке британский фотограф потерял зрение 104
НВФ 6 раз обстреляли КПВВ «Марьинка» 14
Обстановка в зоне АТО обостряется, с начала суток погибли 2 военных 56
В результате обстрела Авдеевки пострадал британский фотограф 48
За прошлые сутки в зоне АТО 114 обстрелов, 4 военных погибли, 17 – ранены 57
НВФ обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, 2 погибших 37
Сегодня в зоне АТО погибли двое военных, 9 - ранены 59
ДТП в Днипре унесло жизни трех молодых людей 85
В Карпатах сошло 6 лавин: часть дорог перекрыта 36
За прошлые сутки погибли 2 бойцов АТО, 20 – ранены и травмированы 64
Обстрел Марьинки: закрыты школы, есть раненые 61
За прошлые сутки в Авдеевке в результате обстрелов разрушены 52 здания 33
НВФ обстреляли Марьинку, в городе горят дома 55
НВФ продолжают обстреливать Авдеевку, погибли 2 военных, 14 – ранены 81
В Николаеве подстрелили бизнесмена 45
В Дрогобыче женщина забросала яйцами президиум горсовета 50

В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями обесточена Марьинка, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«По состоянию на 09.35  отсутствует электроэнергия. Продолжаются ремонтные работы», – говорится в сообщении.

По данным главка, обстрел вчера продолжался примерно до 23:30. Эту ночь жители Марьинки провели в подвалах.

По состоянию на 09.15 в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждениях домов по четырем адресам - Первомайская, 60, Горького, 21, Матросова 11а и 14а. В домах повреждены крышы, окна, двери, забор.

На данный момент информации о погибших или раненых нет. На местах работает полиция.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские документируют повреждения, обходят улицы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, 2 февраля около 11:30 в Марьинке в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями была ранена женщина, 1961 года рождения.

Также НВФ из стрелкового оружия, гранатометов и минометов 6 раз обстреляли позиции контрольного поста и КПВВ «Марьинка».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Ботинки зимние