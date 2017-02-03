В результате обстрела незаконными вооруженными формированиями обесточена Марьинка, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«По состоянию на 09.35 отсутствует электроэнергия. Продолжаются ремонтные работы», – говорится в сообщении.

По данным главка, обстрел вчера продолжался примерно до 23:30. Эту ночь жители Марьинки провели в подвалах.

По состоянию на 09.15 в полицию поступили сообщения от местных жителей о повреждениях домов по четырем адресам - Первомайская, 60, Горького, 21, Матросова 11а и 14а. В домах повреждены крышы, окна, двери, забор.

На данный момент информации о погибших или раненых нет. На местах работает полиция.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские документируют повреждения, обходят улицы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, 2 февраля около 11:30 в Марьинке в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями была ранена женщина, 1961 года рождения.

Также НВФ из стрелкового оружия, гранатометов и минометов 6 раз обстреляли позиции контрольного поста и КПВВ «Марьинка».