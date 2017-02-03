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Рост экономики Украины по итогам 2016 года составил порядка 2%, рост промышленного производства - 2,4%, а сведенный индекс производства превысил 4%. Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины. 

«В целом по результатам 2016 года рост ВВП оценивается Минэкономразвития ориентировочно в 2%. Впервые с 2011 года рост промышленного производства по итогам 2016 года составил 2,4%», - говорится в материалах министерства, сообщает УНИАН.

По данным МЭРТ, впервые с 2012 года благодаря закреплению макроэкономической стабильности сведенный индекс производства продемонстрировал рост. По итогам 2016 года Минэкономразвития оценивает этот рост в 4,1% после падения на 6,1% в 2015 году.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует ускорение роста внутреннего валового продукта в 2017 году до 2,8% 
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