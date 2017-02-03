Танки находятся в оперативном резерве украинских войск и участия в боевых действиях не участвуют, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами информации о якобы подведении танков к линии соприкосновения пресс-центр штаба АТО сообщает, что указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что танки в боевых действиях не участвуют.

«Представителей СМИ за официальной информацией просим обращаться в пресс-центр штаба АТО», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее пресс-центр штаба АТО заявил, что Вооруженные силы Украины не ведут артиллерийский огонь по оккупированному Донецку.