Сегодня из-за непогоды в Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации «Укравтодора», в связи с резким ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре воздуха, гололед), с 6:30 3 февраля вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на таких автодорогах Черкасской области:

М-05 Киев - Одесса, км 143 + 028 - км 274 + 360;

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 513 + 515 - км 578 + 928.

Киевская область:

с 8:30 3 февраля введено ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Винницкая область:

с 6:00 3 февраля введено ограничение для движения автобусов по всей сети дорог общего пользования.

Хмельницкая область:

с 5:00 введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.

Закарпатская область:

на автодороге Р-21 Долина - Хуст, км 117-118 образовался перелив воды. Движение временно приостановлено для легковых автомобилей.

В связи с повышением температуры воздуха до плюсовых отметок и дождя, произошел перелив воды высотой около 20 см через дорогу местного значения О-071001 Свалява - Мукачево, в с. Пасека Свалявского района. Из-за угрозы дальнейшего подтопления частных домов в с. Пасека органами местной власти осуществляются мероприятия по устройству заграждений на указанной дороге, из-за чего, с 21:30 2 февраля движение по автодороге Свалява - Мукачево перекрыто для транспорта. Объезд осуществляется по автодороге М-06, которая проходит параллельно.

3 февраля около 6:00 на автомобильной дороге местного значения С071117 Нересниця - Тарасовка, км 7 400 сошло 2 снежных лавины на расстоянии 60 м, общий объем примерно до 300 куб. м. Перекрыта вся проезжая часть дороги, движение транспорта ограничено. На расчистку дороги от снежных лавин направлена техника из филиала Тячевского райавтодора.