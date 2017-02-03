С начала суток по состоянию на 8.00 в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 24 обстрела, двое украинских военнослужащих погибли, один ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По состоянию на утро 3 февраля обстановка по всей линии разграничения обостряется. Практически на всех направлениях российско-оккупационные войска применяют запрещенные Минскими договоренностями реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на донецком направлении противник обстрелял из РСЗО БМ-21 «Град» Галицыновку, из 152-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов - Авдеевку, Луганское и Троицкое.

На мариупольском НВФ применили РСЗО БМ-21 «Град» по Талаковке, 120 и 82-миллиметровые минометы по Водяному, Новотроицкому и Марьинке.

На луганском – по Новозвановке стреляла вражеская 152-миллиметровая артиллерия, а 120 и 82-миллиметровые минометы – по Попасной и Новозвановке.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 114 обстрелов, 4 украинских военных погибли, 17 – ранены.