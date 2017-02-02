Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского Союза.

Документ получил название «Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним», сообщает Русская служба ВВС.

«Белую книгу» - окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу – ранее обещала опубликовать премьер-министр страны Тереза Мэй.

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе Brexit.

Так, правительство обещает вернуть «контроль над нашими законами», то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского Союза.

Правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговле и таможенном союзе с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами.

Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, уже живущих на территории страны.

Правительство обещает также обеспечить «определенность и прозрачность» в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС.

Министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил в парламенте в среду, что правительство пытается ослабить неопределенность, связанную с Brexit. Правительство хочет, чтобы результат «брексита» был выгоден как для Британии, так и для ЕС.

Он подтвердил, что Британия выходит из единого экономического пространства, но хочет заключить с ЕС новые соглашения.

Документ был опубликован после того как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Мэй полномочия по запуску «брексита».

В среду вечером за этот законопроект проголосовал парламент страны, однако пока документ окончательно не утвержден. После публикации «белой книги» по нему пройдут еще несколько дебатов.

Верховный суд Великобритании отказал премьер-министру Терезе Мэй в возможности запустить процесс вывода страны из ЕС без одобрения парламента.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось пользу выхода страны из состава ЕС.