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Сотрудники Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Ужгородского гарнизона и внутренней безопасностью Госпогранслужбы разоблачили во взяточничестве инспектора отдела «Солотвино» Мукачевского пограничного отряда.

По данным СБУ,  военнослужащий требовал 1,5 тыс. долларов с местного жителя за упрощение процедуры во время пропуска автотранспорта с продуктами питания через границу.

Правоохранители задержали злоумышленника на его рабочем месте при получении неправомерной выгоды.

Во время обыска помещений отдела оперативники СБУ изъяли дневную «черную» кассу (900 евро, 200 долларов, 16 тыс. гривен и 2100 леев), скрытую за радиаторами служебных помещений и туалете.

Взяточник задержан согласно ст. 208 УПК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к коррупционной деятельности.
ForUm

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