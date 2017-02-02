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План по освобождению 50 украинских граждан участникам переговоров пришлось засекретить для того, чтобы заинтересованные люди не смогли сорвать обмен, как было уже не раз. Об этом блогер и общественный активист Александр Скубченко написал в своем Facebook.

На днях в СМИ появилось сообщение о том, что спецпредставитель по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук согласовал в Москве план, который позволит освободить около 50 лиц, удерживаемых в ОРДЛО. Сам Медведчук, комментируя журналистам это событие, сказал, что детали раскроет только после освобождения и никак не ранее.

Такая секретность, по словам Скубченко, связанна исключительно с любовью украинских чиновников, политиков и прочих лиц еще до совершения обмена комментировать его подробности в прессе и в результате срывать достигнутые договоренности.

«Например, потребовать, чтобы обмен проходил на территории Украины или ОРДЛО, а не на нейтральной полосе, да еще и ночью – так сорвался обмен в августе. Возможен и другой вариант: если заинтересованные лица заранее будут знать, кто в списке, кого-то из заключенных могут перевести в другой СИЗО или тюрьму и не доставить на место обмена, а когда другая сторона не увидит в списке фамилию хотя бы одного человека, обмен станет невозможным. Наконец, как показал пример Савченко, для обмена нужна юридическая процедура», — подчеркнул блогер.

Он полагает, что в случае с предстоящим освобождением 50 человек из переговорного процесса решили исключить людей посторонних.

«И это правильно, ведь предварительный слив информации прибавлял политических баллов тем, кто на этом пиарится, но вредил обмену пленными», — резюмировал Скубченко. 

 

 

 
ForUm
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