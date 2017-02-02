По состоянию на начало февраля текущего года в газохранилищах Украины сохраняется 9,8 млрд.куб.м голубого топлива, что является наименьшим показателем заполненности - 31%, сообщает отдел связей с общественностью и прессой ОАО «Укртрансгаз».

Так, по данным компании, всего в январе текущего года из подземных хранилищ Украины было отобрано 2,1 млрд. куб.м голубого топлива.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, отбор природного газа осуществляется на 10 хранилищах в режиме 92 млн. кубометров в сутки.

Для покрытия потребностей отечественных потребителей используется природный газ отечественной добычи - 57 млн куб. м/сутки, импортированный из Европы - 45 млн куб. м/ утки, а также накопленный в газохранилищах.

Напомним, 16 октября 2016 года Украина прекратила закачку газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) и начала его отбор.