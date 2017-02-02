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Прокуратура сообщила о подозрении главному бухгалтеру Департамента социальной политики КГГА, а также бывшему начальнику управления бухгалтерского учета и финансов Главного управления соцзащиты населения КГГА по факту растраты средств бюджета столицы в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что, находясь на указанных должностях, злоумышленники, действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц, безосновательно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было безосновательно перечислено более 870 тыс. гривен.

По результатам расследования главному бухгалтеру и бывшему начальнику управления сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособничество в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК Украины.

В настоящее время прокуратурой в суд внесено ходатайство об избрании меры пресечения и инициирован вопрос об отстранении от должности подозреваемого, которая занимает должность главного бухгалтера Департамента социальной политики КГГА.

Кроме того, продолжается расследование в отношении должностных лиц университета по факту присвоения указанных средств.

 
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