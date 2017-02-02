В Карпатах в четверг, 2 февраля, сошло 6 лавин, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Так, около 11:30 на Закарпатье произошел сход трех снежных лавин на автодорогу местного значения Нересниця - Широкий Луг, км 10 + 300 - км 10 + 420 Тячевского района, объемом более 500 м³ снега.
В результате движение транспорта перекрыто. Над расчисткой дороги от снежных лавин работает техника из филиала «Тячевский райавтодор».
В 12:00 произошел сход трех снежных лавин на автодорогу Т-07-20 Межгорье - Колочава - Буштино, км 22 - км 23, объемом около 35 м³ снега. Перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено.
Над расчисткой дороги от снежных лавин работает техника Межгорского райавтодора.
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