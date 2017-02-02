также в разделеПроисшествия
Сегодня в зоне АТО погибли двое военных, 9 - ранены 28
ДТП в Днипре унесло жизни трех молодых людей 59
За прошлые сутки погибли 2 бойцов АТО, 20 – ранены и травмированы 62
Обстрел Марьинки: закрыты школы, есть раненые 51
За прошлые сутки в Авдеевке в результате обстрелов разрушены 52 здания 33
НВФ обстреляли Марьинку, в городе горят дома 52
НВФ продолжают обстреливать Авдеевку, погибли 2 военных, 14 – ранены 80
В Николаеве подстрелили бизнесмена 43
В Дрогобыче женщина забросала яйцами президиум горсовета 50
НВФ обстреляли саперов и энергетиков под Авдеевкой 78
НВФ продолжают массированные обстрелы: погибли 2 военных, еще 2 – ранены 80
В Авдеевке в результате обстрела погибла женщина 39
Донецк и часть Макеевки остались без воды 96
Скончался четвертый пострадавший от взрыва газового баллона на Харьковщине 90
В Авдеевке в результате обстрела ранен мирный житель 15
Под Авдеевкой – бой: НВФ пошли на штурм 523
НВФ выпустили по Авдеевке сотню снарядов из «Градов», один военный погиб 47
В Марьинке во время обстрела ранена женщина 20

В Карпатах в четверг, 2 февраля, сошло 6 лавин, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, около 11:30 на Закарпатье произошел сход трех снежных лавин на автодорогу местного значения Нересниця - Широкий Луг, км 10 + 300 - км 10 + 420 Тячевского района, объемом более 500 м³ снега.

В результате движение транспорта перекрыто. Над расчисткой дороги от снежных лавин работает техника из филиала «Тячевский райавтодор».

В 12:00 произошел сход трех снежных лавин на автодорогу Т-07-20 Межгорье - Колочава - Буштино, км 22 - км 23, объемом около 35 м³ снега. Перекрыта одна полоса дороги, движение транспорта затруднено.

Над расчисткой дороги от снежных лавин работает техника Межгорского райавтодора.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги
Ботинки зимние