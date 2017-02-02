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На КПВВ «Майорское» правоохранителями задержан был бывший член незаконного вооруженного формирования, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Житель оккупированной Макеевки, 1958 года рождения, с началом оккупации населенных пунктов Донецкой области принял решение работать на террористов. В 2014 году, после ссоры с женой, он подвергся российской агитационной компании и добровольно вступил в ряды боевиков. Получив позывной «Крутой», мужчина вместе с другими добровольцами приехал в Славянск. Главари террористов поделили их на три группы. «Крутой» и другие охраняли продуктовый склад в городе», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что задержанный в течение месяца с автоматом Калашникова в камуфляжной форме без опознавательных знаков ответственно выполнял приказы командиров. «За месяц бесплатного «труда» боевик понял, что денежного вознаграждения он не дождется. С тех пор и решил покинуть ряды «ДНР». Сдав автомат, никого не предупредив о своих намерениях, он добровольно покинул ряды незаконного вооруженного формирования и вернулся в свое место проживания», – подчеркнули в главке.

«Недавно он решил проверить, поступила ли ему украинская пенсия. Для этого ему необходимо было выехать на территорию, подконтрольную Украине. Злоумышленник не догадывался, что правоохранители документировали его деятельность. На КПВВ он и был задержан», – сказано в сообщении.

По факту проводится досудебное расследование. Открытое уголовное производство по ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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