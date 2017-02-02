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Во время обысков в Олевске Житомирской области нашли полтонны янтаря и оружие. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«После январской стрельбы в Олевске были одновременно сняты местные руководители прокуратуры и полиции, которые спокойно жили в эпицентре янтарной лихорадки. Сегодня вместе с управлением К СБУ провели первую волну обысков. Изъято полтонны янтаря, оружие», - отметил он.

По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, обыски проходят в самом Олевске и населенных пунктах вокруг райцентра, а также в других поселках на севере Житомирской области.

«Выявляют скупщиков и причастных к незаконной добыче и сбыту янтаря, а также причастных к перестрелке 16 января этого года в Олевске», - написала она в Facebook.

Напомним, в ночь на 16 января в Олевске в результате перестрелки с участием нескольких десятков мужчин один человек погиб, шестеро получили ранения.

23 января в больнице скончался еще один участник перестрелки.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между местными жителями и приезжими из Львовской области на бытовой почве. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией «покушение на убийство» и «хулиганство».
ForUm

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