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В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 8,4%. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, с 30 января по 1 февраля за медицинской помощью в медицинские учреждения столицы  обратились 13 099 человек (против 12004 за аналогичный период прошлой неделе).

«Рост заболеваемости происходит за счет взрослого, так и детского населения. Так, за указанный период заболели 8866 детей – рост на 8,8%. В частности, среди детей до 1 года наблюдается рост заболеваемости на 9,2%, от 1 года до 4 лет – на 4,7%, от 5 до 9 лет – на 9,9%, от 10 до 14 лет – на 10,6%, от 15 до 17 лет – на 17%. Кроме того, увеличилось количество больных среди школьников на 11,5% и взрослых – на 7,5% », - отметил Поворозник.

Он сообщил, что за отчетный период госпитализирован 121 человек, из них – 74 ребенка.
ForUm

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