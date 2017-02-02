Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокурором аннексированного Крыма сроком на пять лет Олега Камшилова. Об этом сообщает РИА Новости.

Этим же указом руководителем следственного управления СК РФ по Севастополю на пять лет назначен Виктор Танифу.

Ранее, с мая 2014 по октябрь 2016 года, крымским прокурором являлась Наталья Поклонская.

Она уволилась в связи с избранием депутатом Госдумы. Камшилов до этого был первым заместителем прокурора Москвы.