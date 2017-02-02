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Генеральной прокуратурой Украины совместно со Службой безопасности Украины в 1 февраля разоблачен крымчанин, который в Авдеевке способствовал деятельности незаконных вооруженных формирований, систематически передавая собранные данные о военных подразделения сил АТО, местных жителях, которые оказывают помощь украинским правоохранителям и военным, а также корректировал огонь артиллерии НВФ, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ.

В ГПУ отметили, что указанное лицо задержано и ему сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным ведомства, во время допроса с участием защитника задержанный признал свою вину и дал показания об обстоятельствах совершения преступления. В суд сегодня будет направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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