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Посольство Украины в Испании будет оказывать поддержку футболисту Роману Зозуле из-за патовой ситуации с его трансфером в «Райо Вальекано». 

Об этом рассказал посол Анатолий Щерба в комментарии ТСН Проспорт.

«Мы работаем в этом плане, но пока еще недостаточно информации. Уже обратились к нашей федерации (ФФУ. – Ред.), чтобы получить от них поддержку. Поддержка со стороны посольства предоставляется и будет предоставляться. Влияние будет, но эффективность зависит от многих факторов. Сегодня обратимся в футбольную лигу Испании. Пока не можем связаться с Романом, его телефон не отвечает, хотим организовать вместе с ним мероприятие», - отметил дипломат.

По его мнению, эти акции – управляемы и являются частью гибридной войны. «Это не какая-то акция, которая возникла на ровном месте. Уверен, что спланировано. Сразу появилось все: видео его конфликта еще в «Днепре», скриншоты комментариев. А для чего делается вся эта война? Чтобы достичь своих целей – дискредитации Украины. Надо поддержать Романа. И доказывать, что помощь армии, которая борется за целостность страны - это очень патриотично», - прокомментировал Щерба.

Кроме того, посольство будет координировать действия относительно обращения в футбольную лиги Испании вместе с клубом Зозули «Бетисом». Команда сейчас готовит обращение вместе с юристами.

Напомним, Зозуля на правах аренды должен был играть за «Райо Вальекано». Он приехал в команду  в футболке с гербом Украины. Испанская пресса назвала его нацистом. Позже газета извинилась, а вот фанаты не успокоились и даже вывесили баннер, чтобы Зозуля убирался прочь.

Поскольку Зозуля не сыграл ни минуты за «Райо Вальекано» в официальных матчах, клуб может вернуть его «Бетису» прямо сейчас, избежав финансовых санкций. При этом сам футболист не сможет играть в официальных матчах до конца сезона, ведь по его ходу он числился сразу в трех клубах — «Днепре», «Бетисе» и «Райо».

В «Бетисе» заявили, что вернут футболиста обратно.
ForUm

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