Уровень расчетов населения за тепловую энергию, предоставленные коммунальные услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды по итогам 2016 года составляет почти 93%, сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В Нацкомисиии подчеркнули, что состояние расчетов потребителей категории «учреждения» не имеет тенденции к ухудшению, и в 2016 году осталось на уровне 2014-2015 гг. - 100%. Состояние расчетов потребителей категории «прочие потребители» - аналогичны и в течение 2014-2016 гг. составило 100%.

«Несмотря на призывы, которые звучат, в том числе и со стороны отдельных депутатов и их соратников, не платить по счетам за коммунальные услуги, в условиях отсутствия оборотных средств для производства аварийных и ремонтных работ и полных расчетов за потребленный природный газ на производство тепловой энергии ухудшает качество коммунальных услуг и ставит под угрозу устойчивое прохождение отопительного периода, большинство потребителей придерживаются платежной дисциплины», – говорится в сообщении.

В НКРЭКУ отметили, что состояние расчетов населения по итогам 2016 года не подтверждает информацию о существенном ухудшении уровня оплаты потребителей за предоставленные коммунальные услуги, который при условии своевременного прохождения расчетов по льготам и субсидиям в 2016 году, составляет почти 93%, что соответствует уровню оплаты в 2014-2015 гг.

Так, уровень расчетов категории потребителей «население» в 2014 году составил 89,1%. По результатам 2015 уровень расчетов указанной категории потребителей составил 100,3%.