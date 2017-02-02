Следователи проводят обыск на территории ОАО «Белоцерковская ТЭЦ» по факту завладения должностными лицами деньгами на сумму более 170 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

«Обыск проводится с целью выявления и фиксирования фактов невыполнения инвестиционных программ», - отмечается в сообщении.

Следственным управлением прокуратуры Киевской области осуществляется досудебное расследование уголовного производства, зарегистрированном по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

Во время досудебного расследования выявлен факт завладения должностными лицами ОАО «Белоцерковская ТЭЦ» денежными средствами потребителей электрической и тепловой энергии Киевской области на производство электрической и тепловой энергии в сумме более 170 млн гривен.

В настоящее время проводится санкционированный обыск, в ходе которого собираются документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.