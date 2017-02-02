Авдеевская промзона остается наиболее напряженной точкой в зоне АТО потому, что город для НВФ является чрезвычайно важным стратегическим объектом. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге, передает 112 Украина.

По его словам, обострение также может быть связано с попытками НВФ обвинить украинскую сторону в нарушении Минских договоренностей.

«Враждебные действия противника следует рассматривать в комплексе. Во-первых, это не только боевые задачи, это и политическая задача, это дискредитация Украины на международной арене, попытка заставить Украину выполнять те задачи, которые ставит перед собой РФ, обвинить украинскую сторону в нарушении Минских договоренностей», – сказал Мотузяник.

Во-вторых, Авдеевка для врага остается сегодня чрезвычайно важным стратегическим объектом.

«Все знают, что там проходит очень важная трасса, там есть важные объекты, которые для противника имеют очень большие интересы. Это и коксохимический завод, это и фильтровальная станция. Поэтому именно Авдеевская промзона сегодня остается наиболее напряженной точкой», - пояснил спикер.

Напомним, в районе Авдеевки уже пятый день не прекращаются обстрелы. 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

1 февраля с 12:00 до 17:00 в городе был установлен режим «тишины».