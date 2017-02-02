Экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов превысил $15,5 млрд за прошлый год и составил 42,5% от общего экспорта страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Украинский аграрный сектор, включая перерабатывающую промышленность, показал замечательный экспортный результат в 2016 году. Цифры говорят сами за себя. Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса за 2016 год достиг $ 19,6 млрд. В общем внешнеторговом обороте страны это составило 26,1%», - рассказала замминистра Ольга Трофимцева.

По ее словам, экспорт украинской аграрной продукции вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом.

Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно стали такие товары как зерновые культуры, масло и семена масленичных культур. В ТОП-10 экспортных товаров также попали соя, сахар и мясо.

«Наша задача - продолжать работать над географической и товарной диверсификацией нашего аграрного экспорта и привлекать малых и средних игроков к экспортной деятельности», - резюмировала заместитель министра.