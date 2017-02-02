В Киеве на проспекте Генерала Ватутина в результате столкновения легкового автомобиля BMW с грузовиком погибли 3 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«2 февраля в 1:35 в дежурную часть службы спасения 101 Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по пр. Генерала Ватутина, 16-А. Спасатели немедленно отправились на место происшествия и по прибытию выяснили, что автомобиль BMW столкнулся с грузовиком, который был припаркован на территории автозаправочной станции», – говорится в сообщении.

В ГосЧС отметили, что в результате аварии тела двух погибших зажало между сиденьями и панелью приборов. Еще один человек пострадал.

Спасатели извлекли тела водителя и пассажира и передали спецслужбе. Пострадавший был передан медицинской службе, как стало известно впоследствии, он погиб на пути в больницу.