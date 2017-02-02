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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о лавинной опасности на Закарпатье и изменение погоды в Украине 3-4 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.

В частности, 2-3 февраля в связи с потеплением и осадками, местами сильными, в виде мокрого снега, в горных районах Закарпатской области объявляется 3-й уровень лавинной опасности, существует угроза оползней снега на дороги. 3 февраля в горах Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей объявляется 3-й уровень лавинной опасности.

3-4 февраля характер погоды в Украине изменится: на большей части территории выпадет снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, 3 февраля в Карпатах и ​​на Закарпатье, днем ​ в Черниговской и Сумской областях, на протяжении 4 февраля на Левобережье местами сильные осадки.

Начиная с западных областей, температура постепенно повысится на 5-10 °.
ForUm

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