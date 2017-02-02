Незаконные вооруженные формирования понесли потери в результате обстрела своих же позиций в районе Авдеевки и Саханки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. Продолжается применения российско-оккупационными войсками танков, реактивных систем залпового огня, 122 и 152-мм артиллерийских систем с огневых позиций, расположенных вблизи объектов гражданской инфраструктуры», – говорится в сообщении.

По данным ГУР, в районе промышленной зоны Авдеевки артиллерийскими подразделениями 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК ВС РФ обстреляны позиции передовых подразделений своего полка, в результате чего были ранены семь военнослужащих.

«В районе Саханки минометными подразделениями 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ осуществлен обстрел собственных передовых позиций, в результате чего убиты двое и ранены более десяти военнослужащих», – подчеркнули в ведомстве.

В ГПУ также сообщили. что 1 февраля командованием 1 АК ВС РФ принято решение о развертывании в больницах и госпиталях дополнительных койко-мест в связи с ростом количества убитых и раненых военнослужащих.

Напомним, по данным главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, за 31 января незаконные вооруженные формирования самопровозглашенной «ДНР» потеряли 26 человек убитыми и 60 ранеными.