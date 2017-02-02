Члена одного из незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной «ДНР», который должен был совершить ряд терактов и диверсий, задержала в Харьковской области Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

«27-летний местный житель в начале 2014 года участвовал в захвате здания Харьковской ОГА, а также в избиении патриотически настроенных активистов. В апреле того же года он выехал в Славянск, где добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование, которым управлял террорист Гиркин. В течение 2014-2016 годов в составе бандформирования «Спарта» злоумышленник участвовал в боевых действиях против украинских подразделений», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, на Харьковщину террорист прибыл с временно оккупированных территорий через Россию. По заданию своих кураторов он должен был взорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области, а также стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса.

«30 января оперативники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения «Альфа» задержали диверсанта в пгт Донец Балаклейского района. Правоохранители изъяли у злоумышленника 1,2 кг тротила, почти 0,5 кг пластида, две ручные осколочные гранаты РГН, средства инициирования взрыва, а также картографические и фотоматериалы с отмеченными на них объектами для совершения терактов», – подчеркнули в СБУ.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.