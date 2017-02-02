Верховная Рада не компенсировала депутатам из государственного бюджета стоимость аренды жилья или найма гостиничного номера в январе.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

«В январе 2017 года народным депутатам Украины выплата средств для аренды жилья или найма гостиничного номера не осуществлялась», - сказано в нем.

3-6 января депутаты работали в комитетах и фракциях, 10-13 и 23-27 января - с избирателями, а 17-20 января - в пленарном режиме.

Согласно закону «О статусе народного депутата», право на получение такой компенсации имеют депутаты, не обеспеченные жильем в Киеве и место проживания которых, в соответствии с регистрацией, находится на расстоянии более 30 км от границ Киева.