В январе доходы государственного бюджета составили 59,44 млрд грн. Это на 38,7%, или 16,59 млрд грн, превышает показатели временного плана, отмечает Государственная казначейская служба.
По сравнению с январем прошлого года доходы выросли вдвое - на 29,81 млрд грн.
Налоговые поступления увеличились до 36,83 млрд грн, а таможенные - до 18,23 млрд грн. Общий фонд госбюджета получил в январе 56,32 млрд грн, что на 41,2% превысило плановый показатель и на 102,2% - показатель января прошлого года, сообщает ЛІГА.net.
При этом доходы местных бюджетов в январе увеличились почти на 56% до 12,63 млрд грн. Поступления ЕСВ выросли на 7% - до 11,08 млрд грн.
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