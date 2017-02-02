Национальный молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом состоится утром в четверг в центре американской столицы. На нем ожидается присутствие нескольких десятков представителей из Украины.

«Президент США Дональд Трамп присоединится к Национального молитвенного завтрака, который состоится в четверг в Вашингтоне», - заявил во время пресс-брифинге в среду официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает Укринформ.

По предварительной информации, мероприятие должно посетить до трех тысяч гостей – политических и религиозных лидеров, общественных и культурных деятелей из более чем 185 стран. Это традиционным мероприятие, основанный президентом Эйзенхауэром в 1953 году. Оно проходит каждый первый четверг февраля месяца в Вашингтоне, обычно в отеле Washington Hilton.

С украинской стороны, по различным данным, ожидается от 50-ти до 70-ти участников, в том числе тех, кто прибыл по официальным и частным приглашениям. Фамилии не уточняются, но уже сейчас известно о традиционнм участии в мероприятии народного депутата Павла Унгуряна, главы НТРКУ Юрия Артеменко, нардепов Оксаны Билозир, Валерия Карпунцова, Георгия Логвинського, Юлии Тимошенко и других.

Национальный молитвенный завтрак с президентом Трампом пройдет утром в четверг. На следующий день, в пятницу, состоится украинская часть этого мероприятия.

«Украинская встреча является частью Национального молитвенного завтрака США, она проходит традиционно уже в течение 12-ти последних лет», - отметил основатель мероприятия Михаил Жовнер.

По его словам, участие в украинском завтраке «абсолютно бесплатно». Цель встречи заключается в том, «чтобы собрать украинских представителей и дать им возможность дополнительно пообщаться», отметил организатор.

Он не уточнил, сколько ожидается гостей, и кто из известных личностей будет присутствовать в пятницу, сославшись на то, что это частное мероприятие. Вместе с тем, он проинформировал, что на украинскую часть нет персональных приглашений.

«Мы информируем об этом мероприятии украинцев и представителей европейских стран, кто приезжает на Национальный молитвенный завтрак в Вашингтон. Могу сказать, что мы ожидаем на всех приглашенных гостей, в том числе американских конгрессменов и сенаторов», - сказал Михаил Жовнер.

Он подчеркнул, что главная идея заключается в том, чтобы «украинцы, американцы, европейцы находили общий язык, несмотря на разногласия в политических взглядах, предпочтения и убеждения, поскольку более важным является общение, поиск общей платформы и совместных подходов».

Украинский молитвенный завтрак должен состояться в 7:30 утра пятницы, 3 февраля, в отеле Washington Hilton американской столицы.