В Украине назревает скандал, связанный с разработкой логотипа для «Евровидения-2017». Об этом сообщает 24 канал.
На сайте системы Рrozorro значится, что в тендере на разработку логотипа участвовала всего одна компания «Группа РЕ Дизайн».
Цена это логотипа составила 420 тысяч гривен, его выбрали и утвердили за 60 секунд.
Объявление о проведении процедуры закупки обнародовали 22 декабря 2016 в 22:42. А уже в 22:43 того же дня стало известно о намерении заключить договор.
Напомним, 30 января Украина выбрала лозунг и логотип «Евровидения-2017», которое состоится в Киеве.
Пользователи соцсетей очень бурно отреагировали на логотип.
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