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За минувшие сутки в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями В Авдеевке 52 здания были частично или полностью разрушены. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Авдеевка. Около четырех часов утра боевики продолжили обстрел города. Частично повреждены здания на ул. Нечаева и Франко», – отметил он.

По информации Аброськина, только за последние сутки 52 здания были частично или полностью разрушены.

«Одна женщина умерла, трое мужчин ранены», – подчеркнул он.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

1 февраля с 12:00 до 17:00 в городе был установлен режим «тишины». 
ForUm

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