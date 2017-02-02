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По состоянию на 10 утра 2 февраля централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов ГосЧС», - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха - 15-17 градусов тепла.

«Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва (для обеспечения подачи воды на насосной станции г. Авдеевка привлечено электростанцию ​​ГосЧС мощностью 200 кВт)», - сказано в сообщении.

Кроме того, в течение 1 февраля подразделениями ГосЧС организован подвоз питьевой воды и коммунальными службами технической воды.

Функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГосЧС, 1 - от благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратились более 4500 человек, обеспечено питание 3 полевыми кухнями. Температура воздуха окружающей среды составляет 10 градусов мороза.

По данным ГосЧС, в Авдеевке открылась школа № 7, там возобновился учебный процесс.

Кроме того, осуществляется подготовка к эвакуации из города 29 детей в г. Святогорск Донецкой области. Также эвакуированы 149 человек (из них 77 детей).

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля ремонтники пытались возобновить электроснабжение, однако это им не удалось. Обстрелы продолжаются.
ForUm

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