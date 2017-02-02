Украинские пенсионеры больше всех пострадали в результате резкой инфляции за последние несколько лет. После падения экономики в 2015-м индексацию пенсий «заморозили», минимальные зарплаты в этом году совокупную инфляцию «догнали», а вот минимальная пенсия все еще значительно «отстает». Абсолютное большинство пенсионеров получает меньше 1500 гривен в месяц, при этом потребительская корзина, по подсчетам Минсоцполитики, обходится украинцам в 3200 гривен. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, что можно позволить себе на минимальную пенсию в Украине.

Скромно поесть месяц или купить 1/3 пары обуви

В Украине на минимальную пенсию 1247 гривен живет почти 400 тысяч пенсионеров. На эту сумму можно скромно питаться целый месяц. Пенсионеры могут позволить себе раз в день покупать хлеб, окорочка и несколько раз в неделю недорогие крупы и макароны. А вот на средства личной гигиены останется очень ограниченный бюджет – дорогие шампуни, зубные пасты с такой пенсией не «по карману». К тому же, даже пенсионерам с субсидией приходится тратить деньги на коммуналку и проезд. В среднем, после самых необходимых минимальных трат, на день «существования» у пенсионера остается ровно 30 гривен. Кроме того, не учитывается еще одна статья расходов: на лекарства.

Минимальной пенсии также хватит ровно на 12 походов в кино (правда, при этом придется голодать, а в кинотеатр ходить пешком), или на покупку 45 долларов.

Купить новую одежду или обувь, даже при условии тотальной экономии, с минимальной пенсией практически невозможно. Недорогие по современным маркам женские ботинки обойдутся в три минимальных пенсии. Единственный выход – искать обувь в секонд-хендах.

Пенсионерка из Криворого Рога Раиса Алексеевна последний раз одежду покупала в 2011-м году, женщина бережно донашивает старые вещи и просит детей дарить ей на праздники обувь и кофты. «У меня пенсия 1300. Дети иногда помогают, есть дача с огородом. Летом стараюсь меньше денег тратить, а зимой – больше приходится. Но, конечно, тяжело очень. А что жеделать? Всем сейчас тяжело, выживаем как-то», – рассказывает пенсионерка.

К слову, как сообщили «Сегодня.ua» в Пенсионном фонде, абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают пенсии ниже прожиточного минимума. Всего в Украине 11,9 миллиона пенсионеров, 6,1 миллион получает меньше 1500 гривен в месяц.

Бедствуют далеко не все пенсионеры

На данный момент в Украине не назначают пенсии выше 10,7 тыс. гривен. Однако все пенсии выше этой суммы, которые были назначены до действующего ограничения, остаются в силе. К примеру, как рассказали в Пенсионном фонде, сейчас пенсию больше 20 тысяч гривен получают 2,2 тыс. человек. В основном это судьи в отставке. 19 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен.

Еще в прошлом году высокие пенсии в Украине облагались налогом, однако на данный момент эта норма отменена. В 2014-м налоги нужно было платить с пенсий свыше 10 тысяч гривен, а уже в 2015-м порог снизили до 4134 гривен (три минимальные зарплаты). Таких пенсионеров в стране оказалось больше 416 тыся. В Министерстве финансов посчитали, после отмены 15% налога на высокие пенсии бюджет потерял около 800 миллионов гривен.

Кроме того, как рассказывает старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, судьи, который выйдут в отставку в этом году, ограничение «не выше 10,7 тыс. на пенсии» не почувствуют – для них Конституционный суд эту норму отменил.

«Людей раздражает это неравенство. Когда основная масса получает 1500, грубо говоря, средняя пенсия у нас сейчас где-то 1850 гривен, а судья получает 21 тысячу. За что судье на пенсии в нашей бедной стране при всем при том… Давайте тогда всем 21 тысячу платить. Почему-то не получается. Какая бы ни была мера ответственности на их работе, они же уже на пенсии, они же уже не работают. Уже ответственности этой нет – почему нужно платить 20 тысяч? Причем Конституционный суд снял по ним ограничение максимального размера», – рассказывает ученая.

В пенсионной системе в Украине есть еще одна «несправедливость». Пенсионеры, которые раньше вышли на пенсию, получают меньше денег. В 2008-м коэффициент стажа (показатель, который учитывают при расчете пенсий) увеличили с 1 до 1,35 – старые пенсии не пересчитали, а новые стали назначать с учетом нового показателя.

Почему украинцы получают мизерные пенсии

Дефицит Пенсионного фонда в этом году достигнет 141 миллиарда гривен. Главная причина дефицита – низкие зарплаты. Украинцы с каждой зарплаты платят социальный взнос в размере 22%, эти деньги перераспределяют между действующими пенсионерами. При этом, из 16 миллионов работающих украинцев взносы платят всего 10 миллионов (остальные имеют право этого не делать).

Таким образом, десять работающих украинцев должны содержать 11 пенсионеров. И ситуация будет только усугубляться. По подсчетам Института демографии, в 2050-м в Украине соотношение работающих к пенсионерам будет на уровне 10 к 15.

По разным оценкам, до 60% работодателей часть зарплаты выплачивают в «конверте», и социальные взносы платят не с полной суммы. Проблемы пенсионной реформы – часть последствий теневой экономики страны, считают эксперты.

Для получения трудовой пенсии женщинам необходимо проработать 30, а мужчинам – 35 лет. Как подсчитали в Минсоцполитики, украинцы с минимальной зарплатой за всю жизнь не заработали даже на минимальную пенсию.

Так, в среднем украинцы живут после 60-ти 18 лет. Чтобы получать минимальную пенсию 949 гривен (такая пенсия была в 2015-м), нужно накопить 204,9 тысячи гривен. При этом за всю жизнь с таким уровнем зарплат мужчины могли накопить всего 194,3 тысячи, а женщины – 166,6 тысячи гривен (согласно данным 2015-го).

«В 2017 году коэффициент соотношения уплаченной суммы с минимальной зарплаты к сумме полученной пенсии работниками будет составлять: для женщин: 94,09%; для мужчин: 109,77%. Ситуация по сравнению с 2016-м должна существенно улучшиться», – отмечают в министерстве.

Отметим, минимальная пенсия в этом году будет увеличиваться несколько раз: в мае с 1247 до 1312 гривен, а в декабре – до 1373 гривен. Прожиточный минимум в январе составит 1544 гривни, в мае – 1624 гривни, а в декабре – 1700 гривен. Однако и после этого украинцы будут получать значительно меньше своих соседей.