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Президент Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые отличились в ходе боевых действий в районе Авдеевки. Большинство из этих военных и сейчас находятся на боевых позициях, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге наградами отмечены 48 офицеров и солдат ВСУ.

Среди награжденных орденом Богдан Хмельницкий, старший лейтенант Сергей Вдовиченко, лейтенант Андрей Верхогляд, капитан Роман Дармограй, майор Владимир Дяченко, капитан Рихард Поп, лейтенант Василий Тарасюк.

Лейтенант, командир мотострелковой роты механизированного батальона Леонид Деркач награжден орденом Богдана Хмельницкого (посмертно). С марта 2015 по июнь 2016 года, с октября 2016 по февраль 2017 выполнял боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции.

Около 8:00 1 февраля 2017 героически погиб во время выполнения боевого задания от полученных ранений не совместимых с жизнью в результате артиллерийского обстрела из систем залпового огня «Град» со стороны незаконных вооруженных формирований «ДНР» на ротном опорном пункте механизированного батальона в районе промзоны г. Авдеевка Донецкой области.

Орденом «За мужество» также награждены посмертно солдат Роман Гульченко, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Роман Бублиенко, солдат Олег Бурц, сержант Владимир Крижанский, солдат Дмитрий Оверченко, солдат Ярослав Павлюк, солдат Сергей Пацула, солдат Виталий Шамрай.

Напомним, Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно), который погиб 29 января во время боя в районе промзоны Авдеевки Донецкой области. 
ForUm

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