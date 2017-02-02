Украина призвала Совет Европы усилить давление на Россию за ее преступления в Авдеевке, сообщили ForUm’у в пресс-службе постоянного представительства Украины при Совете Европы.

Отмечается, что 1 февраля во время 1276-го заседания комитета министров Совета Европы Украина инициировала обсуждение ситуации на Донбассе. Участие в заседании приняли делегации государств-членов Совета Европы, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Совета Европы Войцех Савицкий.

От имени Украины на заседании выступил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Он привлек внимание комитета министров к гуманитарному кризису, который разворачивается в районе Авдеевки и Ясиноватой, и усилиям правительства Украины, волонтеров и Красного Креста по оказанию помощи гражданскому населению.

Украинская сторона подчеркнула, что РФ осуществляет эффективный контроль за действиями т.н. «ДНР» и отметила, что в течение трех последних дней российско-террористические силы массово использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие и игнорировали призывы Украины к прекращению огня.

Особое внимание Украина уделила развертыванию российскими чиновниками и СМИ пропагандистской операции, основанной на фейковых новостях, чтобы обвинить Украину в эскалации конфликта. В связи с этим было отмечено, что аналогичный фирменный почерк России относительно искажения реальности для прикрытия своих агрессивных военно-политических целей наблюдался и в украинском Дебальцево, и в сирийском Алеппо, и во время нападения на Грузию в 2008 году.

Украинская делегация призвала Совет Европы использовать все возможности для обеспечения того, чтобы российские преступления и грубые нарушения прав человека в Украине не остались безнаказанными. Украина также призвала Совет Европы усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения агрессии в Украине и обеспечения полного выполнения Россией Минских договоренностей.

Ключевые сигналы генерального секретаря и ряда делегации государств-членов Совета Европы касались необходимости немедленного прекращения огня, создания условий для преодоления гуманитарного кризиса и безальтернативности выполнения Минских договоренностей.

«Убежден, что Россия не будет довольна тем, что услышала сегодня от государств-членов Совета Европы во время заседания комитета министров. Солидарность с Украиной остается высокой, а это сужает пространство для маневров Москвы. Мы и в дальнейшем будем активно работать в Совете Европы на опережение, чтобы не допустить ослабления давления на Россию», - отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, комментируя результаты заседания комитета министров.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

29 января в зоне АТО погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 18 – ранены.

Совет Безопасности ООН по результатам рассмотрения обострения ситуации на востоке Украины принял заявление для прессы, предложенное украинской стороной.