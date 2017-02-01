В Авдеевке для ремонта линий электропередач был объявлен режим тишины до 17.00. Однако члены НВФ обстреляли пиротехнические группы ГосЧС и бригады энергетиков, которые проводили восстановительные работы.

Во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВСУ Ан-26.

В Авдеевке в результате обстрела погибла местная жительница.

В Киеве на Майдане Незалежности попрощались с семью бойцами Вооруженных сил Украины, погибшими под Авдеевкой.

Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кизило (посмертно).

В течение дня в зоне АТО двое украинских военных погибли, шестеро получили ранения.

Во Второй палате парламента Нидерландов зарегистрировали законодательное предложение, содержащее рекомендацию принять закон для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Граждане Украины, которые планируют оформлять визы США, должны будут пройти обязательное личное интервью в консульском учреждении.

Совет Безопасности ООН по результатам рассмотрения обострения ситуации на востоке Украины принял заявление, предложенное украинской стороной.

Украина начала председательство в Совете Безопасности ООН.

В результате обесточивания Верхнекальмиусской фильтровальной станции Донецк и часть Макеевки остались без водоснабжения.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста, но министерство против такого шага.

Кабинет Министров принял решение отложить начало реализации постановления «О государственном регулировании цен на лекарственные средства» до 1 апреля этого года.

Трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня, отведению всех вооружений к линии, обозначенной меморандумом от 19 сентября 2014 года.

Глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы.