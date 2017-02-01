также в разделеОбщество
1 февраля. Картина дня 149
В ЧФ РФ заявляют, что стреляли по Ан-26 из «сигнального» пистолета 41
Синоптики дали прогноз на февраль 121
На российской банкноте разместят символы Крыма 58
Порошенко присвоил звание Героя Украины военному, погибшему под Авдеевкой 68
В Авдеевке возобновили бюджетные выплаты 24
Из Авдеевки эвакуировали 132 жителя 27
«Газпром» сократил поставки газа через OPAL 43
Турчинов посетил авдеевскую промзону 74
Семьям погибших и пострадавшим на Майдане увеличили выплаты 31
Полторак: Россия обстреляла украинский самолет в Черном море 883
Геращенко: РФ «заварила кашу» в Авдеевке, чтобы побудить США к «диалогу» 117
Материалы по убийствам Щербаня и Гетьмана вывезли в Крым 50
В РФ вызвали на допрос журналиста Лойко 39
Введение референтных цен на лекарства перенесли на 1 апреля 126
Захваченный под Авдеевкой член НВФ дал первые показания 189
Режим тишины в Авдеевке объявлен до 17:00 378
В Авдеевку прибыл Турчинов 99

В течение дня в зоне АТО 2 украинских военных погибли, шестеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В целом зафиксировано 36 обстрелов членов НВФ.

«Сегодня захватчики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 «Град», 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки. Утром, после массированных обстрелов с «Градов» и артиллерии, российско-оккупационные войска осуществили несколько попыток атаковать защитников Украины, и, понеся многочисленные потери, отступили», - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку огонь вели из минометов различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии НВФ обстреляли Врубовку. Из минометов - Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

102
Теги
Ботинки зимние