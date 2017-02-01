В течение дня в зоне АТО 2 украинских военных погибли, шестеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В целом зафиксировано 36 обстрелов членов НВФ.

«Сегодня захватчики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 «Град», 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки. Утром, после массированных обстрелов с «Градов» и артиллерии, российско-оккупационные войска осуществили несколько попыток атаковать защитников Украины, и, понеся многочисленные потери, отступили», - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку огонь вели из минометов различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии НВФ обстреляли Врубовку. Из минометов - Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское.