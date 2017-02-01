На российской банкноте номиналом 200 рублей изобразят достопримечательности оккупированного Крыма - памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, сообщает пресс-служба Банка России.

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», - говорится в сообщении.

Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.