На российской банкноте номиналом 200 рублей изобразят достопримечательности оккупированного Крыма - памятник затопленным кораблям в Севастополе и вид на Херсонес Таврический, сообщает пресс-служба Банка России.
«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», - говорится в сообщении.
Новые банкноты поступят в обращение в конце 2017 года.
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