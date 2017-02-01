«Считаю эскалацию под Авдеевкой, Ясиноватой и в Донецке прямым следствием саботирования выполнения Минских соглашений. И основную вину в этом возлагаю на украинскую власть — она не в состоянии принять ряд законов, которые обязалась обеспечить, подписывая Минские соглашения». Об этом заявил народный депутат Украины Нестор Шуфрич, сообщает пресс-служба политика.

«Безусловно, вопрос безопасности – это вопрос №1. Но, не приняв законы, выписанные в Минских соглашениях, мы никогда не узнаем, может ли вторая сторона обеспечить безопасность их реализации или нет. Я глубоко сочувствую мирным жителям и всем пострадавшим во время обострения конфликта и за весь период противостояния. Для меня украинцы – по обе стороны линии разделения. Я не боюсь этого говорить. И нам не избежать закона про амнистию, как в свое время был принят мой закон про амнистию для активистов Майдана. Я инициировал первый закон по амнистии граждан Украины, которые взяли в руки оружие на Донбассе, — при этом амнистия, конечно, не может касаться преступлений против человечества. Чтобы с людьми вести диалог, надо дать им возможность вернуться в правовое поле», — уверен Шуфрич.

По мнению политика, нынешняя власть никогда не реализует Минские соглашения по трем причинам.

«30 июня 2014 года Петр Порошенко принял трагически ошибочное решение о прекращении режима перемирия. На то время количество погибших было 74 человека, курс гривны был 9, а экономика Донбасса была интегрирована в экономику Украины. Преступное решение перейти в наступление привело к десяткам тысяч погибших, обрушению экономики и обеднению наших граждан как минимум в шесть раз. И власть понимает, что если наступит мир, то их привлекут к ответственности за гибель людей и спросят: почему не договорились тогда, в июне 2014-го, а решили воевать со всеми трагическими последствиями?» — прогнозирует нардеп.

Вторая причина, по словам Шуфрича, в том, что война стала предметом пиара, спекуляций и оправданием бездарности власти.

«Власть довела военный бюджет в валютном эквиваленте до показателей 2013 года, т.е. более 4 млрд долларов. Из них 1,5 млрд – это денежное обеспечение военнослужащих, а около 3 млрд – это бюджет развития. Имея информацию о безумной коррупции, мы только можем догадываться, сколько денег из этих 3 млрд разворовывается!», — подчеркнул народный депутат.

Третья причина бездействия власти, утверждает Шуфрич, — это возвращение в электоральное поле Украины 4 млн голосов жителей Донбасса.

«Эти люди никогда не проголосуют за эту власть. А значит, при этой власти реинтеграции не будет, и не будут реализованы Минские соглашения. Рекомендую всем критикам моей позиции внимательно изучить сводки СММ ОБСЕ, ознакомиться с резолюцией №2202 (2015) Совета безопасности ООН и прочитать в конце концов Минские соглашения. И вы придете к выводу: с этой властью мира в Украине не будет», — подытожил Шуфрич.

Полный текст Минских соглашений:

Резолюция №2202 (2015) Совета Безопасности ООН